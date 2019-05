Personaaltreenerite arvamus: miks ei tasu ajada taga ideaalset vormi?

Treenerid lisasid, et treenitud keha vananeb aeglasemalt, tervisehädad kimbutavad harvem ning enesega rahulolu vormi saavutamise eest on kõrge. Ent kuskilt tuleb ette piir, siis tekib kasiinoefekt ning inimene ei tunne enam hingerahu, vaid tahab enamat. See on sõltuvus – trenn ja komplimendid tekitatavad hea tunde ning me tahame seda veel ja veel. Kuni murdehetkeni, kus kõigest saab korraga isu täis ja seni rõõmu teinud asjad tekitavad vastupidise efekti. Sellise «ületõmbamise» vältimiseks tuleb õppida nautima treenimist nii-öelda jao kaupa. Heaks võrdluseks on siin muusika kuulamine. Oma lemmiklugu kuulates aktiveerub naudingukeskus ja aju eraldab seratoniini. See tekitab sõltuvusliini ja tahad seda aina uuesti kuulata. Kui aga liiga palju järjest kuulad, siis tekib tülgastus. Treeninguga on sama moodi, et pigem vaikselt toimetades ollakse jätkusuutlikud.

«Inimesed tuleb panna leppima oma peegelpildiga. Lepitus toimub selle kaudu, et nad hakkavad end siis paremini nägema, kui ise selle jaoks midagi teevad. Väga oluline on võtta end käsile, näha vaeva, kontrollida oma toitumist ja jõuda samm-sammult lähemale oodatud tulemusteni. Kuid ei tohi minna äärmustesse, vaid teha teadlikuid valikud,» andsid Brauer ja Steinberg nõu.

Kommenteerib Tervisekeskuse Sinu Arst juhataja ja perearst Anneli Talvik:

Anneli Talvik. FOTO: TAIRO LUTTER / PM/SCANPIX BALTICS

Füüsilisele tervisele pole hea ülekaal, kuid vaimset tervist kurnab ideaalkaalu tagaajamine. Enamik inimesi ei taha või suuda tulevikuriskide nimel täna tegutseda, sest ülekaalus inimese riskid avalduvad ju alles kümnete aastate pärast. Küll on aga ülekaalul kõrvaltoimeid, mis avalduvad kaalutõusuga samal ajal.

Neist eriti ei räägita, sest tegemist on pisut piinlike teemadega. Kaalutõusuga muutuvad kehalõhnad vängemaks, tekib liigne higistamine ja kaob särtsakus. Inimeste liigutused aeglustuvad, nad on kohmakamad ja neil on võhma vähem, näiteks ei jaksata enam bussile joosta. Lisaks on palju kohti, kus ülekaalulistel on ebamugav ja kuhu nad seetõttu ei lähegi – spordiüritused, saunaõhtud, spaad, aga sageli ka esinduslikkust nõudvad üritused. Kas teate, kui paljud tahaksid oma pulmas olla saledamad? Enamik! Ülekaal piirab paljusid tegevusi ja head eneseteadvust, vähendab enesekindlust ja sotsiaalset heakskiitu. Pikka aega kestnuna muudab ülekaal ka keha toimimist ja tekitab haiguseid.

Enamik üle 40-aastaseid inimesi avastavad, et energiat ei jätkugi lõputult, sest ülekilode ülalpidamine on kehale kulukas ja väsitav. Üle 50-aastased inimesed hindavad kõrgelt värsket enesetunnet ja selget meelt, kuid ülekaalulistel kahjuks seda tihti ei kohta. Üle 60-aastased on teeninud juba piisavalt raha ja neil võib hakata hirm varase elust lahkumise pärast. Haigused tapavad selles vanuses juba paljusid ja normaalne kehakaal ennustab paremat tervist. Seejuures pole oluline üldse ideaalvormi taotlemine, mis võib muuta mõtlemise kibedaks ja närviliseks ning psüühikale halvasti mõjuda. Palju parem on olla õnnelik ja rahulolev lihtsalt regulaarsest liigutamisest. Arstina tean, et kerge treening toodab kehas mõnuaineid ja aitab nii keha kui ka vaimu väsimise vastu kõige paremini!