Uus uuring hoiatab: tripper võib levida ka keelega suudlemisel

Selle tõenäosuse alusel järeldasid teadlased, et kurgutripperi levik on võimalik ka ainuüksi keelega suudeldes. Samas rõhutasid nad, et uuring põhines vaatlusel ning seetõttu ei saa täpselt kinnitada põhjus-tagajärg seost. «Varemgi on oletatud, et gonorröa võib levida suudlemisel, kuid see riskifaktor on seni pigem tähelepanuta jäetud,» märkis juhtivautor Eric Chow Melbourne'i seksuaaltervisekliinikust. Ta lisas, et antiseptilise suuvee kasutamine võib aidata riski vähendada. Selle võimalikkust tuleb veel uuringutega kinnitada ning praegu uuribki tema meeskond, kas suuvesi on efektiivne vahend kurgutripperi ennetamisel. «Kui see töötab, oleks tegu odava ja lihtsa võimalusega igaühele,» lisas Chow.