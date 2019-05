Kõige olulisem nii kõhu vormi saamisel, toitumise kui ka treeningu juures on järjepidevus. «Tuleb tulemused ära oodata, need võtavad aega,» kinnitas treener. Suurimad komistuskivid tulevad ette neil, kes tegelikult väga vormi saada ei tahagi, vaid teevad seda kellegi teise jaoks. «Neil on igasuguseid vabandusi: kas laps jäi haigeks, oli ema sünnipäev või kadusid trenniriided ära. Teine suur probleem on nädalavahetus. On näha, et inimene nädala sees pingutab, aga esmaspäeval tuleb trenni, kratsib kukalt, ja ütleb, et jälle läks käest ära. Nädalas on ainult seitse päeva ja kui kaks päeva nendest oma toitumist üldse ei jälgita, siis nullitakse kogu tulemus ära,» nentis treener.