Toitumisnõustaja soovitab: kuidas süüa, et raskuste tõstmisega rasva põletada?

Toitumisnõustaja Michele Fumagalli annab portaalis Pop Sugar nõu, kuidas süüa, kui sinu peamine eesmärk raskuste tõstmise juures on rasvapõletus, mitte lihasmassi suurendamine.

Toitumisnõustaja sõnul aitab raskuste tõstmine kaalu langetada, kuid enamasti kaotad rasva, mistõttu ei pruugi tulemus kaalunumbris kajastuda. Raskuste tõstmise eesmärk on vähendada keharasva ja suurendada lihasmassi. See tähendab, et tunned ja näed kehas muutusi: lihased on suuremad ning nende peal keharasva vähem, kuid sellest ei pruugi kehakaal eriliselt muutuda.

Raskuste tõstmine on väga efektiivne viis rasva vähendamiseks. Kuigi lihased ise rasva ei põleta, siis lihasmassi suurenemine ja rasva kaotamine on kindlasti omavahel seotud. Mida suurem on lihasmass, seda kõrgem on ainevahetuse kiirus puhkeolekus. See tähendab, et keha põletab aktiivselt rohkem kilokaloreid ka ajal, kui sa ei tegele treeninguga.