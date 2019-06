Kõhurasvast lõplikult vabanemine sõltub neist kahest elustiilimuutusest

«Suurimad põhjused, miks üle 40-aastased naised näevad kõhurasva kaotamisega eriti suurt vaeva, on need, et nad ei tee jõutreeningut ning kardavad süüa päris toitu,» rääkis treener Sarah Kusch portaalile Prevention. «Vähetöödeldud toitude söömine ning kasvõi kergete raskuste tõstmine on kiireimad viisid oma kehakuju muutmiseks.»

Treener rõhutas, et edu võti on siinkohal järjepidevus. Kogu elustiili muutmiseks ning keharasva vähendamiseks on vaja konkreetsete eesmärkidega selget plaani, mis vastaks inimese füüsilisele seisundile. Alustama peaks tasa ja targu, et järjepanu tugevamaks saada. Näiteks võiks alustada 20-minutiliste treeningutega, mis mahutada oma argiellu ning kohandada vastavalt oma hetkelisele vormile.

Treening peaks kindlasti sisaldama harjutusi, mis panevad proovile ja arendavad lihasjõudu. Uuringudki on näidanud, et raskuste (hantlid, kangid) tõstmine mängib olulist rolli kehakuju ja isegi enesetunde muutumisel. Näiteks on ühes uuringus leitud, et kui postmenopausis naised hakkasid tegema kaks jõutreeningut nädalas, kahanes nende talje ning keharasva osakaal märkimisväärselt juba kuue nädalaga.

Lihastreeningut võib kombineerida kiirete lühikeste kardioosadega (jooks, rattasõit, kosmonaudi-harjutused jne), et rasv põlema saada ning ainevahetust kiirendada. Tähelepanu tuleb pöörata kerelihastele ning üritada neid aktiveerida iga liigutuse käigus – ka siis, kui teed hoopis kükke või jooksed. Tulemuseks on lamedam kõht ja parem rüht. Treeningu lõppu peaksid kuuluma venitused, millega lõdvestad lihaseid ning arendad paindlikkust.