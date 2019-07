11 nippi, kuidas leida tihedas ajakavas rohkem võimalusi liikumiseks

Regulaarse füüsilise aktiivsuse kasud on palju enamat kui kaloripõletus ja sale figuur. Füüsiline aktiivsus on ka suurepärane üldise vaimse heaolu suurendaja. Sageli tunneme aga, et meil pole piisavalt aega liikumiseks, kuna päevakava on niigi tihe. Järgnevalt toome välja soovitused kuidas rohkem liikuda.