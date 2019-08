Mis toimub kehaga anaeroobse ja mis aeroobse treeningu ajal?

Aeroobsed treeningu käigus tugevneb süda ja kopsud ning areneb üldine füüsiline vorm. Süda on sinu keha tähtsaim lihas ja vajab pidevat treenimist, et terve ning tugevana püsida. Regulaarne aeroobne treening aitab kaasa ka kaalu kaotamisele ja hoidmisele.

Energia saamiseks põletatakse aga ainult süsivesikuid ning keha ei vaja ekstra hapnikku. Kuigi tuleb arvestada, et selline tegevus on võimalik vaid lühiajaliselt. Mida maksimumi lähedasem on pingutus, seda lühem on ka soorituse periood. Anaeroobne jõutreening arendab keha üleüldist lihastugevust, kasvatab lihaseid ja suurendab luutihedust.