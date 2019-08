Unearst vastab: kui pikk peaks olema päevane uinak

Stanfordi uneteaduse ja -meditsiini keskuse psühhiaatria ja käitumisteaduste professor Rafael Pelayo võrdles portaalis Pop Sugar tukkumist näksimisega. Kui sa ei jõudnud mingil põhjusel piisavalt süüa, on näksimine lubatud. Teisest küljest, kui teed seda nii palju, et ei taha enam õhtusööki, ei pruugi see parim mõte olla.

Pelayo sõnul ei saa 3–4 tunnist magamist uinakuks nimetada. See on tema sõnul juba rohkem unetsükke. Uinak peaks olema lühem kui tund aega, tihti eelistatakse 20–40 minutilist lühikest und, sõnas Pelayo. Kui uinak kestab üle 40 minuti ning eriti kui see on enam kui poolteist tundi pikk, võib inimene kogeda unesegasust ehk segadusetunnet hommikul üles tõustes. See võib olla probleemiks, kui kohe peale uinakut tuleb hakata tegutsema.