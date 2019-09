Parem seedimine söögi abil: 17 kõrge kiudainete sisaldusega toitu

Naistele on soovituslik tarbida 25 grammi ja meestel 38 grammi kiudaineid. Siiski sööb enamik inimesi keskmiselt päevas vaid 15-17 grammi.

Kiudained on oluline toitainete grupp, mis soodustab kaalulangust, alandab veresuhkru taset ja võitleb kõhukinnisusega. Õnneks on kiudainete tarbimist suurendada üpris lihtne ning tuleb oma menüüsse lisada rohkem toite, millel on kõrge kiudainete osakaal.