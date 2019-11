Naine hoiatab eluohtliku seisundi eest, mis võib tabada trennitegijat

Jennifer Slusher käib jõusaalis regulaarselt. Kolm päeva peale käte treenimist märkas naine käes tundlikkust, mis muutus hiljem valuks ja paistetuseks. Naine märkas, et midagi oli valesti, kui käed ei paindunud enam ja ta ei saanud neid välja sirutada The Indy Channel.

Erakorralise meditsiini osakonnas selgus, et tal oli tekkinud rabdomüolüüs, mis võib olla eluohtlik. Naine sai raviks kohe veenisiseseid vedelikke. Kui normaalne kreatiinitase kehas on 200-1000, siis Slusheril oli see tol hetkel 15 000. Naine paranes peale nelja päeva haiglas.

Neeruspetsialist Amber Kaldas sõnas, et lihasvalu võib anda märku tugevaks saamisest, kuid äärmuslikus olukorras võib viidata ka terviseohule. Rabdomüolüüs on seisund, kus toimub äärmuslik lihaste lõhustumine koos sellega kaasnevate mürkide vabanemisega vereringesse, mis võib tekitada neerukahjustust. Need mürgid võivad neerudesse jõudes põhjustada tõsiseid probleeme ja isegi neerupuudulikkust. Haiguse sümptomid esinevad enamasti 24-72 tunni jooksul. Kõige tõsisem märk haigusest on tee või coca-cola värvi uriin, sõnas Kaldas.