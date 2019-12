Teadlaste sõnul on meie esivanemate väljasuremisest pääsemine seotud alkoholiga

Teadlased väidavad, et umbes 10 miljonit aastat tagasi elanud Aafrika ahvide kehad hakkasid lagundama etanooli. Nendest primaatidest arenesid nii inimesed, šimpansid, gorillad kui bonobod, kel on võime alkoholi seedida. Meie ja ahvide esivanematel oli nimelt seedesüsteemis valk, mis muutis käärinud puuviljade seedimise hõlpsamaks.

Exeteri ülikooli loodusteaduste vanemõppejõud dr Hockings ütleb: «Ka tänapäeval näeme suuri ahve kääritatud puuvilju söömas ja isegi inimeste toodetud palmiveini joomas. On raske olla kindel, miks nad seda teevad, aga see peegeldab meie keerulist ajaloolist suhet alkoholiga.»

«Üks huvitav tahk on veel ka see, et puult alla langenud viljade alkoholisisaldus on tavaliselt umbes 1-4 protsenti – nõrga õlle moodi. Suur osa inimeste nüüdisajal tarbitavast alkoholist on kangem.»