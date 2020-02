Insuldist taastumine on meeskonnatöö

Eestis haigestub insulti aastas keskmiselt 3000 inimest ja arstide hinnangul tuleb haigeid 15 aasta pärast umbes kolmandiku võrra juurde. Insult on salakaval haigus, mille hoiatavaid märke peab oskama lugeda nii inimene ise kui tema lähedased, neid õpetatakse täna isegi koolilastele: tihti tekivad ootamatud kõne- või mäluhäired, üks suunurk vajub viltu, üks käsi ei liigu – inimese kehapooled käituvad erinevalt.

Tähtis on kiiresti kutsuda abi ja jõuda haiglasse. «Alates möödunud aasta algusest on Eestis insuldiravi korraldatud nii, et kõik ägeda insuldi saanud inimesed viiakse keskhaiglatesse ja maakonnahaiglates aktiivravi ei pakuta, Lõuna-Eesti inimesed tuuakse näiteks ravile kliinikumi,» selgitas Pääbo.