Eesti esimene koroonaviirusega nakatunu tundis kurgus kipitust ja kutsus ise abi

«Oluline on teadlikkus, millised on riskipiirkonnad ja milliseid sümptomeid jälgid,» ütles Jürilo. Iraani kodanik jälgis oma sümptomeid. Jürilo sõnul sai mees lähedastelt teada, et kellelgi nendest on tuvastatud positiivne koroonajuhtum. Mees tundis kurgus kipitust ja võttis ühendust 112-ga. Võeti proovid, mis osutusid positiivseks koroonaviiruse Covid-19 suhtes.