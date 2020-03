Muuli küsib, Joller vastab: miks paneme kinni kõik asutused, kus kasvõi üks inimene haigeks jääb?

2. Kogu aeg on meil elu olnud korraldatud nii, et kui mõni töötaja jääb haigeks, siis ei tule ta tööle, aga teised, terved töötajad tulevad tööle ja asutus töötab edasi. Meie kliimas on kolmel aastaajal neljast igas suuremas kontoris pidevalt kellelgi nina vesine ja kurgus krõbiseb natuke. Haigestunu läheb koju, ravib end terveks ja tuleb mõne aja pärast tervena tööle tagasi. Miks me nüüd paneme kinni kõik asutused, kus kasvõi üks inimene haigeks jääb? Ma saan aru, et korona vastu ei ole vaktsiini, aga ka gripi vastu on enamik inimesi vaktsineerimata. Saan aru, et koronasse suremus on eriti vanemate inimeste seas mõnevõrra suurem kui suremus grippi, aga grippi sureb meil igal aastal siiski keskeltläbi vähemalt üks inimene nädalas ja nakatunuid on aastas kümneid tuhandeid. Miks me siis grippi peaaegu üldse ei karda, aga koronat kardame nii hirmsasti, et oleme hirmu tõttu valmis kasvõi välja surema? Äkki peaksime õppima lihtsalt selle uue viirusega koos elama nii nagu me oleme õppinud gripiga ja teiste viirustega koos elama?»