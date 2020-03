Viroloog Peter Kolchinsky seab kahtluse alla teated koroonaviirusesse taasnakatumisest

Aasiast tuleb mitmeid teateid, et inimesed on viirusesse teist korda nakatunud. Kolchinsky toob välja kolm võimalikku põhjust.

«Patsiendid võivad tõesti olla koroonaviirusest paranenud ja läbivad taastumisprotsessi, mille käigus puhastub organism viirusest. Nende immuunsüsteem jahib kõiki nakatunud rakke, et viiruseosakesed täielikult eemaldada. Organismis on sel juhul endiselt osakesi viirusest.» «Testid võivad olla tundlikud viraalse geneetilise materjali suhtes, isegi kui see on mittenakkav osake immuunsüsteemist, mis on viiruse juba alistanud.» «Võib ka olla, et vahel annab test valesti negatiivse tulemuse; ehk ei korjatud piisavalt materjali või läks midagi testimisprotsessis valesti. Seega võib teine positiivseks arvestatud test olla esialgne infektsioon, mitte uuesti tekkinud nakkus.

Kolchinsky lisab, et igasugune vastutustundlik meediakajastus taasnakatumisest teeb selgeks, et me ei peaks kohe eeldama, et tervenenud patsiendid on taas nakatunud või kui nende organismis ongi väikene osa viirusest tuvastatud, et nad on nakatavad.

«Näiteks kirjutab NPR, et on ebaselge, kas teist korda testi teinud inimesed on nakatavad, nagu ka on ebeselge, miks tuli esimese negatiivse testi järel positiivne vastus,» põhjendab Kolchinsky.

«Olen skeptiline taasnakatumise suhtes põhiliselt seepärast, et patsiendid, kelle organism on saanud viirusest võitu, on nüüd terved, sest nende immuunsüsteem sai ülesandega hakkama (98-99 % see nii ka on). Seda me teame viirustest ja taastumisest.»

Kolchinsky lisab, et kui patsent sai viirusest võitu, suudab ta ka seljatada seda, mida ta uuesti võib enda külge teistelt võtta.