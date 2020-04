TLÜ ekspertide kasulikud näpunäited õppimisest, õpetamisest ja vaimse tervise hoidmisest

Praegusel ajal on inimeste elus rohkem segadust ja lisapingeid ning oma igapäevaseid tegevusi tuleb ümber planeerida. See omakorda põhjustab pingeid tööl, koolis ja õppimisel ning mõjutab oluliselt meie keha ja vaimu. Selleks, et olla nii õpetajatele, õpilastele kui ka kõikidele teistele praegusel raskel ajal abiks, käivitamegi koostöös oma teadlaste ja õppejõududega uue veebisarja.