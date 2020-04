Lõuna-Koreas suurenes teist korda positiivse COVID-19 tulemuse saanud patsientide arv

Lõuna-Korea Haiguste Kontrolli ja Ennetamise Keskuse direktori Jeong Eun-kyeongi sõnul ei ole tegemist uuesti haigestunud patsientidega, vaid on tõenäoline, et patsiendid kuulutati enneaegselt terveks.

Esmaspäeval teatas Lõuna-Korea 51 uuesti positiivse tulemuse saanud patsiendist ning eksperdid üritavad välja selgitada, mis seda trendi põhjustab. Teadlased loodavad, et trendi põhjuseks on asjaolu, et koroonaviirusest tervenemine on raske ja pikaajaline protsess, mille eri etappides võib viirus olla aktiivsem või passiivsem. See selgitaks ka vale-negatiivseid testitulemusi.