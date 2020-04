Võimalik Covid-19 ravim raskes seisundis patsiente ei aita

Ameerika Ühendriikide riiklike soovituste järgi tohib väidetavalt Covid-19 vastu aitavat malaaria ravimit kasutada vaid haiglaravi vajavate patsientide puhul, kuid arstide sõnul võib see olla ravimi raiskamine. On leitud, et paljude raskes seisus ja haiglaravi vajavate patsientide puhul ravim nende seisundit ei paranda ning arstide hinnangul võiks ravimit kasutada ennetavalt siis, kui patsiendi seisund ei ole veel kriitiline.

Arstide sõnul on enamik ravimeid tõhusamad, mida varem ravikuuri alustada. Oluline on alustada ravi viiruse varajases staadiumis, mil sümptomid ei ole rasked ning viirus ei ole jõudnud organismi oluliselt kahjustada. Tõsisemate kahjustuste korral ei ole ravimist enam eriti kasu. New Yorgi pulmonoloog Hugh Cassiere North Shore Ülikooli haiglast selgitab, et tema kogemuse põhjal hüdroksüklorokviin raskes seisundis patsiente ei aita. «Ma ei ole täheldanud, et patsiendid pärast ravimi saamist kiiremini terveneksid,» ütles Cassiere.