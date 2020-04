Teadlased leidsid võimaliku mooduse koroonaviiruse vastu immuunkaitse loomiseks

Vaktsiini manustamisviisiks on RNA-viirus, mida nimetatakse paragripiviiruseks 5 (PIV5) – see põhjustab koertel köha, aga näib olevat inimestele kahjutu. Teadlased lisasid viirusele täiendava geeni, nii et nakatunud rakud toodaksid S glükoproteiini, mis on teadaolevalt seotud MERS-i nakkusega.