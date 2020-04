Kliinikumi füsioterapeudid kutsuvad video teel võimlema

Ambulatoorse taastusravi osakonna juhataja Tauno Koovit selgitab, et liikumine on oluline igas vanusegrupis ning määrav on liikuva eluviisi järjepidevus. «Et aga Eestis ja mujal maailmas kehtiva eriolukorra tõttu on inimeste liikumisvõimalused piiratud, koostasime kolm kodust harjutuskava, mida saab hõlpsasti kodustes või kontoritingimustes järgida.»

Harjutusprogramm eakatele inimestele kestab 12 minutit ning selle eesmärk on aktiveerida südameveresoonkonda ja olulisemaid lihasgruppe.

Harjutusprogramm kontoritöötajatele on koostatud eesmärgiga aktiveerida lihasgruppe, mis on sundasendi tõttu pidevas pinges või alaaktiveeritud. Programmi kestus on 8 minutit.

Harjutusprogramm kehaliselt aktiivsetele inimestele on kolmest pikim, 20-minutiline treeningvideo, mille eesmärk on aktiveerida südameveresoonkonda ja olulisemaid lihasgruppe.

Kliinikumi füsioterapeudid toovad välja kehalise aktiivsuse kasutegurid: liikumine aitab säilitada ja parandada südame-veresoonkonna ja kopsude funktsionaalset võimekust, langetada kõrgenenud vererõhku, säilitada/suurendada lihasmassi ja -jõudlust ning seeläbi ennetada kukkumisi ja luumurdude teket, säilitada liigeste tervist, vähendada stressi ja parandada une kvaliteeti.