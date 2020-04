Teadlased õpetavad, kuidas vältida ja leevendada sundasendist tingitud vaevuseid

Tartu Ülikooli ja TÜ kliinikumi spordimeditsiini ja taastusravi kliiniku juhataja, spordimeditsiini dotsent Eve Unt sõnas, et praegu on äärmiselt tähtis pöörata tähelepanu inimeste kehalisele aktiivsusele, sest eriolukord on igapäevast liikumist tublisti piiranud. «Tähtis on teadvustada, et piisav kehaline aktiivsus aitab parandada ka vaimset võimekust,» rõhutas ta.

«COVID-19-st tingitud eriolukord süvendab istuvat eluviisi, mis on niigi meie tänapäeva ühiskonna üks suurimaid probleeme. Vähene liikumisaktiivsus mõjutab tugevalt meie tervist, suurendades mitmete krooniliste haiguste riski. Pikenenud ekraaniaeg ja sundasendis töö arvutiga võivad põhjustada probleeme kaela- ja õlavöötme, alaselja ja randmete piirkonnas. Seepärast on tähtis vältida tundidepikkust istumist laua, arvuti või televiisori taga,» rääkis Unt.

Teadlaste ja arstide üldine soovitus on, et liikumisaktiivsuse võiks jagada kogu nädala peale ühtlaselt. See tähendab, et liikuma peab iga päev. Piisava kehalise koormuse võib saada ka siis, kui liikuda päeva jooksul palju kordi 10 minuti kaupa. Vastupidavustreeningu, näiteks kõnni, kepikõnni või trenažööride kõrval on väga tähtis ka lihasjõu treenimine vähemalt kahel korral nädalas. Samuti on soovitatav teha kolm või enam korda nädalas tasakaalu parandavaid harjutusi ja venitusharjutusi.