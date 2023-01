Teadlased selgitavad, miks ei tohi tühja kõhuga trenni teha

Mitme uuringu põhjal on kindlaks tehtud, et tühja kõhuga treenides põletab inimene tõepoolest rohkem kaloreid keharasvast, kuid teadlased hoiatavad, et sellega kaasnevad riskid.

Inimorganism reageerib nii näljatundele kui rasvaprotsendi vähenemisele alalhoidlikult. Näljatunde ajal treenides on keha stressis ning sarnase olukorra ennetamiseks võib organismis vabaneda suuremas koguses näljahormooni. On leitud, et inimesed, kes treenivad hommikul ning jätavad hommikusöögi vahele, tarbivad päevas kokku rohkem kaloreid kui need, kes hommikuti söövad ning teevad trenni mõned tunnid hiljem.