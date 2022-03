Kuidas teada, milline on sobiv koormus ja kas oled treenimisega üle pingutanud?

Lisaks kipub treenimine olema liialt ühekülgne. «Jooksja peaks tähelepanu pöörama ka jõutreeningutele ja vastupidi. Lihasjõu arendamiseks ei pea käima ilmtingimata jõusaalis, vaid sobivad ka kodused treeningud oma keharaskusega.»

Äkilise liigsportimisega peaksid eriti ettevaatlikud olema istuva tööviisiga inimesed ja need, kes on sportimisest pikalt eemal olnud. Raudsepp rõhutab, et alustama peaks rahulikult ja väikesel koormusel. Kui eesmärgiks on joosta kümme kilomeetrit, võiks alustada ennekõike pooletunnisest tempokast kõnnist ja teha seda kolm korda nädalas. Jõudluse kasvades tuleks tempot ja treeningaega tasapisi pikendada. Kindlasti ei pea treenima iga päev. Hea oleks treeninguid alustada koos treeneriga, kes aitaks sobivat koormust valida.

Maailma Terviseorganisatsioon WHO soovitab siinjuures täiskasvanutele nädalas kokku 150 minutit keskmise intensiivsusega aeroobseid tegevusi või vähemalt 75 minutit kõrge intensiivsusega aeroobset treeningut. Üks aeroobne treening peaks kestma vähemalt kümme minutit. Edasijõudnud võivad Raudsepa sõnul keskmise intensiivsusega treeningute mahtu tõsta 300 minutini või kõrge intensiivsusega treeninguid 150 minutini nädalas. Jõutreeningut suurematele lihasgruppidele peaks tegema kaks korda nädalas.

Kuidas ära tunda ületreenimine?

Peamine ületreenimise tunnus on arsti sõnul üleüldine väsimus. Oluline on kuulata oma keha. Väheneb koormustaluvus ja tulemused halvenevad. Sümptomiteks võivad olla ka unehäired, isutus, meeleolu kõikumised, ärevus ja libiido langus. «Ülekoormusele viitab ka kõrgenenud pulss puhkeolekus, samas võib intensiivsel treeningul maksimaalne pulsisagedus olla langenud,» selgitab Raudsepp ja nendib, et ülekoormusel suureneb ka vastuvõtlikkus ülemiste hingamisteede viirusinfektsioonisele.

Kui mõnel päeval on tunne, et täna ei jõua, tuleb võtta puhkepäev. Raudsepp lisab, et sobivate koormuste korral tunneb inimene end igapäevaselt energilisemana, tuju on parem, uni on parem ning motivatsioon erinevateks ettevõtmisteks suurem.

Kerge lihasvalu järgneval päeval peale intensiivsemat treeningut on hea, kuid igapäevaselt lihased valutada ei tohiks. «Kui enesetunne on hea ja energiatase tundub tõusvat, keha ei anna valu või väsimusega märku, et teed talle liiga, võid koormuseid järk-järgult suurendada. Kui esineb pidev valu ühes piirkonnas, mis koormusega süveneb ja puhkamisel väheneb, võib olla tegemist ülekoormusvigastusega,» räägib Raudsepp.

Kuidas hinnata organismi hetkeseisu?