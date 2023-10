Õhtune toiduvalik mõjutab une kvaliteeti

Uinumist soodustav toiduvalik

Paljud on kindlasti kuulnud soovitust, et leige piima joomine enne magamaminekut toob parema une. Põhjus on selles, et piimatooted sisaldavad trüptofaani – aminohapet, millel on und soodustav toime. Kuna keha ei suuda trüptofaani ise toota, tuleb seda toidust saada. Trüptofaani sisaldavad enim lõhe, kana, muna, spinat, seemned, piima- ja sojatooted, pähklid, banaanid ja mesi. Trüptofaanirikkad toidud on efektiivseimad siis, kui neid süüa koos süsivesikutega.