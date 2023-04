VIDEO ⟩ 14 päeva treeningväljakutse eelviimane trenn: 8-minutiline kardio

Kahe nädala jooksul lisab Health Insider iga päev ühe treeningvideo oma YouTube kanalile. Kätte on jõudnud väljakutse 13. päev, mis tähendab, kaks nädalat trenne on peaaegu tehtud. Veel viimane pingutus!

Eelviimane treening on kardio, lisavahendeid treeninguks vaja ei ole. Harjutusi on kokku kuus ja iga harjutuste kestvus on 30 sekundit. Kokku tehakse kaks seeriat.