Eile rääkis tervise- ja tööminister Tanel Kiik (KE) «Reporterile», et kordussüstimistel vektorvaktsiinidest loobutakse.

«Kui me räägime 2022. aastal algavast revaktsineerimisest, siis adenoviirusvektorvaktsiinid ei hakka seal enam rolli mängima. Praegu me ei ole soetanud muid vaktsiine tulevikuks kui mRNA vaktsiine, sest ka adenoviirusvektorvaksiinide kohandamine uute viirusetüvede vastu on oluliselt keerulisem ja pikaajalisem kui mRNA vaktsiinide puhul,» ütles Kiik.