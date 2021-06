Kui kiiresti minnakse vormist välja, kui ei treeni?

Selleks, et mõista millal keha on vormist väljas, peab mõistma, kuidas üldse heasse füüsilisse vormi saadakse. Iga inimese eesmärgid on erinevad, kes soovib parandada võhma, kes aga lihasjõudu. Füüsiline areng toimub ühel viisil ehk harjumuspärase koormuse ületamisel. See tähendab, et treeningul on suurem pingutus kui see, millega keha tavaliselt harjunud on. See sunnib omakorda keha kohanema ning seeläbi paraneb vorm.

Vormi saamine sõltub mitmetest teguritest nagu näiteks vanus, valmisolek, treeningu raskus, töökeskkond, toitumine ja üldine stressitase.

Varasemad uurimused näitavad, et ainult kuus intervalltreeningut võivad parandada maksimaalset hapniku omastamist (VO2max). Jõutreeningu puhul on lihaste muutuseid märgata 8-12 nädala jooksul.

Kui võtta näiteks maratonijooksja, kes on sportlikus vormis ja suudab maratoni joosta kahe tunni ja 30 minutiga ning on selle jaoks treeninud 15 aastat. Oletame, et jooksja lõpetab treenimise täielikult, sellisel juhul hakkab vorm nõrgenema juba mõne nädala jooksul.

VO2max ehk maksimaalne hapniku tarbimine väheneb esimese nelja nädala jooksul 10%. See langus jätkub, kuid edasi juba aeglasemalt ning lõpuks saavutavad nad sama VO2max taseme, mis on inimestel, kes ei tee sporti.

Jõutreeningu harrastajate vorm hakkab langema, kuid sealjuures säilitatakse osa jõust, mille ollakse treeningute käigus omandanud. Selle põhjuseks on see, et lihased ei tööta enam ja nad muutuvad laisaks, mille tagajärjel lihaskiudude arv väheneb ja tegevuse käigus värvatakse vähem lihaseid.

Treeningu ajal kasutatavate lihaskiudude arv väheneb kahe nädala jooksul peale treenimise lõpetamist 13%. Tagasi trennilainele saada ei ole enam nii lihtne, sest pausi jooksul on aktiivsete lihaskudede arv vähenenud ja kangi tõstmine on raskem.