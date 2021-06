Saa teada, millised on koroonaviiruse Delta tüve sümptomid

Teadlased väidavad, et peavalu, kurguvalu ja nohu on kõige tavalisemad sümptomid, mis on seotud Ühendkuningriigis kõige laiemalt levinud Covidi variandiga. See tähendab, et esmakordselt Indias tuvastatud Delta variandi sümptomid on nagu tavalisel külmetusel.

«Covid käitub praegu teisiti, see on pigem nagu nohu,» sõnab Londoni King's College'i geneetilise epidemioloogia professor Tim Spector, «Inimesed võivad arvata, et neil on lihtsalt hooajaline külmetus ja käivad sellest hoolimata avalikes kohtades. See võib tekitada aga tohutuid haiguspuhanguid.»

Erinevad uurimised näitavad, et Delta variant on 40% nakkavam kui Alfa variant (mis avastati esmakordselt Kentis) ja kahekordistab haiglaravil olevate inimeste arvu. Samuti muudab Delta vaktsiinid mõnevõrra vähem efektiivsemaks, eriti pärast ühte annust.

Kiire ja prioriteedipõhine vaktsiinide kasutuselevõtt Ühendkuningriigis tähendab, et kuigi suur osa eakatest elanikest on täielikult vaktsineeritud, on nooremad täiskasvanud osaliselt või peaaegu vaktsineerimata.

Guardiani analüüsi kohaselt ei ole kaks kolmandikku Inglismaa elanikkonnast endiselt Delta variandi sümptomaatilise nakkuse vastu kaitstud.