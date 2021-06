Alustavate jooksjate küsimus «Kuidas peaks jalg maapinnale maanduma?»

Nii nagu on vigastuste ennetamise, parema kiiruse saavutamise ja muu kohta palju ebaselget informatsiooni, millest osa ei pruugi tõele vastata, nii on seda ka maandumise osas.

Variante, kuidas jalg peaks maanduma on kolm: kannale, jala keskosale või päkale. Neid, kellel esimesena puudutab maad kand, kutsutakse kannalööjateks. Varasemalt on öeldud, et kõige mõistlikum on maanduda jalga keskosale, mis tagab koormuse parema jaotuse.

Enamik distantsijooksjaid on kannalööjad, see kehtib eliidi- või harrastusstaatusest sõltumata. Põhjuseks võib olla see, et kannale maandumine on aeglase ja keskmise kiirusega joostes energiatõhusam. Sprinterid maanduvad aga pigem jala esiosale, et kontakt maaga oleks kiirem ja väiksem.

Erinevad vigastused erinevatel maandumisviisidel

Puuduvad kehtivad tõendid, mis viitaksid sellele, et maandumise korral oleks vigastuste määr erinev. Tegelikult on suurema vigastusriskiga seotud see, kui maandumist liiga kiiresti muuta ehk maanduda vaheldumisi näiteks kannale ja keskosale.

Kuna erinev maandumine annab koormust erinevale kehaosale siis kõige tihemini vaevavad jala eesosale maandujaid probleemid Achilleuse ja pahkluudega. Ettepoole maanduvad jooksjad kasutavad rohkem hüppeliigeseid, kannalööjad aga puusasid ja põlvesid.

Kannalööjad vaevlevad enamasti põlvevalude käes, sest suur osa koormusest laskub põlvedele. Nii võivad probleeme tekitada põlvekedrad ja puusad.

Kannale maandumine on tõhusam

Eliitjooksjate seas on kõige enim just kannalööjaid. Kaltsaan ehk kannaluu on oma loomult kõver, mis võimaldab esimesel kontaktil maaga hõlpsamini edasi liikuda. Jala esiosale maandujad saavad kokkupuutest maaga justkui tõuke, kuid see võtab palju rohkem energiat.