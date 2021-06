Suvepidustustega läks käest ära? Viis soovitust kuidas olukorda parandada

1. Proovi mitte rakendada «all in» mentaliteeti , kui tead, et see ei ole tegelikult realistlik.

Ebarealistlik lubadus on: «Alates esmaspäevast olen 100% täiuslik enda toitumisega, ei joo enam kunagi alkoholi ja ei söö ühtegi koogikest.» Selle asemel sea treeningrutiin ja eesmärgipärane toitumine tagasi prioriteediks, kuna see paneb sind hästi tundma.

2. Osta koju ainult neid sööke, mis panevad sind hästi tundma . Kui šokolaad, alkohol ja jäätis on su suurim vaenlane, siis ära osta neid endale koju.

3. Pane endale realistlik treeningplaan - selle asemel, et nüüd seitse päeva järjest rapsida, jaota neli väga head treeningut seitsme päeva peale.

4. Prioritiseeri und - proovi magada igal ööl kaheksa tundi, et taastada energiline ja mõnus enesetunne, mis võis magamata öödega plehku panna. Magamatus suurendab erinevaid isusid, eriti rasvase ja süsivesikurikka magusa järgi, millest keha kiiret energiat saaks ammutada.

5. Prioritiseeri vee tarbimist. Ole kindel, et tarbid vähemalt 1.5l vett päeva jooksul. Hea nipp on enamus kogusest tarbida päeva esimeses pooles, et öösel ei peaks WC vahet käima.