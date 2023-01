Füsioterapeut annab nõu, mida teha valu korral

Eelnev jutt ei kehti mitte ainult sportimise, vaid ka igapäevategevuste kohta. Näiteks, kui esineb alaseljavalu ja ettekummardamine on valulik, siis pole vajalik seda tegevust vältida.

Kõige lihtsam teraapia, mida saad kodus ise teha ilma, et peaks välja mõtlema erilisi harjutusi, on päeva jooksul sooritadagi ettekummardamist valu piirini või valuni, mis ei too pisaraid silma ega pane vandesõnu kasutama.

Seega, läbi mõõduka valu liigutamist ei tule karta, tihti peab aga olema enda vastu aus ja valu põhjustava tegevuse lõpetama, kui valu intensiivsus on rohkem kui 3-4 palli.

Millal on mõistlik tarvitada valuvaigisteid?

Tipp- ja harrastusspordis näeb sageli seda, et sportlased võtavad valuvaigisti sisse ja jätkavad sportimist. Sageli ei ole see mõistlik, sest valu on keha kaitsereaktsioon ja kui valuvaigistite toel tegevust jätkata, siis me ei saa enam aru, millal meie tegevus muutub meie keha kahjustavaks.

Samas on aga olukordi, kus valuvaigistite kasutamine on omal kohal. Nagu juba öeldud, siis tugevat valu ei ole mõistlik kannatada. Liigutusi, kus valu ületab 3-4 palli, tuleks võimalusel vältida. Kui suudad igapäevategevusi jätkata nii, et suudad vältida tugevat valu, siis ei ole mõistlik valuvaigisteid tarvitada.

Küll aga, kui esineb kõrge intensiivsusega valu ka rahuolekus, nt istudes, lamades, magades jne, siis võib valuvaigistite tarvitamine olla omal kohal, sest pidev tugeva valu kannatamine kurnab närvisüsteemi ja valu võib veelgi süveneda.