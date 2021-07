Iisraeli ekspert: vaktsiin võib olla teatud haigestumiste puhul delta tüve vastu vähem tõhus

Iisraeli riikliku Covid-19 ekspertkomisjoni juht Ran Balicer rõhutas, et esialgu on veel vara täpselt hinnata vaktsiini tõhusust viiruse delta tüve vastu, kuna nakatumiste arv täielikult vaktsineeritute seas on endiselt madal.

Balicer tunnistas, et delta tüve tõus Iisraeli peamiseks koroonaviiruse tüveks on nakkuse edasikandumise dünaamikat oluliselt muutnud. Jaanuaris Iisraelis alanud vaktsineerimine viis nakatumise päevas umbes viie siseriiklikult levinud juhtumini, kuid viimastel päevadel on ööpäevane nakatumine riigis olnud umbes 300 ning valdavalt on tegemist delta tüvega. Umbes pooled nakatunutest on lapsed ja pooled valdavalt vaktsineeritud täiskasvanud.

«Tempo, mida näeme vaktsineeritute nakatumisel, on pannud osa eksperte arvama, et vaktsiini tõhusus kergete – kuid mitte raskete – haigestumiste korral on mõningal määral kahanenud,» ütles Balicer, kelle sõnul raskelt haigestunud vaktsineeritud iisraellaste arv on kasvanud viimastel päevadel ühelt haigestumiselt kahe päeva jooksul kuni viie haigestumiseni päevas.

Balicer ütles, et hetkel on veel vara teha järeldusi vaktsiini tõhususe kohta raskete Covid-19 delta variandiga haigestumiste kohta, kuid rõhutas, et eksperdid loodavad, et vaktsiini efektiivsus raske haigestumise vastu on jäänud niisama kõrgeks kui alfa-tüve puhul.