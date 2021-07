Spetsialist selgitab, millised on levinumad unehäired ja kuidas neid kontrolli alla saada

• Kasuta raskustekki – raskustekk on mõeldud stressi leevendamiseks ja rahutunde loomiseks ning see avaldab kehale survet. Surve suurendab serotoniini vabanemist ajus, selle võimuses on muuta meid rahulikumaks, keskendunumaks, vähem ärevaks ja õnnelikumaks. Ühtlasi aitab serotoniin parandada une-ärkveloleku tsüklit, tootes melatoniini. Kui aju toodab rohkem melatoniini järgneb sellele ka parem uni.

• Hoia kuumus kontrolli all – soovituslik temperatuur magamistoas on umbes 15,6–19,4 kraadi. Kui oodata on palavaid öid, siis pööra tähelepanu voodipesule. Parim voodipesu ja tekid on valmistatud hingavatest kiududest nagu näiteks bambus, mis ei aja öösel higistama. See tähendab, et see juhib nahalt pärit niiskuse osavalt pealmistesse kihtidesse, tagades öise jaheduse ja mugavuse.