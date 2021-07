Hommikusöögi vahelejätmine võib põhjustada toitainete puudust

Uuringust ilmnes, et hommikusöögi vahele jätnud inimesed tarbisid 24-tunnise perioodi jooksul rohkem energiat, süsivesikuid, rasva ja suhkrut kui hommikusööki nautinud inimesed.

Oluline on see, et neil inimestel oli 24-tunnise perioodi vältel vähem tõenäoline vitamiinide ja mineraalide nagu folaadi, kaltsiumi, raua, A-vitamiini, B-vitamiini, C-vitamiini ja D-vitamiini minimaalne tarbimine.