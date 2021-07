6 põhjust, miks peaks küüslauku sööma

Küüslaugu kõige varasemad kasutajad olid egiptlased, kes kasutasid küüslauku toidu põhiosana. Egiptlaste jaoks oli küüslaugu söömine tugevuse suurendamise ja säilitamise sümbol. Vanad kreeklased ja roomlased kasutasid seda tugevalt ka tervise ja heaolu huvides. Küüslaugu kasutamine ravimina pärineb iidsest Aasiast ja Lähis-Idast.

Küüslauku võib süüa toorelt või kuumtöödeldult, mõlemal juhul on see tervisele väga kasulik. Millised on kasud, mida küüslaugu söömine pakub?

1. Küüslaugus leiduvad toitained ja keemilised ühendid võivad ära hoida insuldi ja infarkti tekkimise riske. Seega on küüslaugu tarbimine hea just südame tervisele.

2. Uuringud on näidanud, et küüslauk on vererõhku alandava toimega just väävliühendite tõttu, mis lõõgastavad veresooni ja vähendavad vererõhku.

3. Küüslaugulisandid võivad alandada kolesteroolitaset. Kolesterool on organismile vajalik, kuid selle ületamine võib põhjustada probleeme ja põhjustada südamehaigusi. Üle 2300 osalejaga läbi viidud 39 kliinilise uuringu ülevaates leidsid teadlased, et erinevad küüslaugu annused võivad töötada kolesteroolitaseme reguleerimiseks. Üldiselt ei teata küüslaugulisandite võtmise negatiivsetest kõrvaltoimetest.

4. Küüslauk kui veresuhkru alandaja. Paljudes kliinilistes uuringutes on testitud küüslaugu mõju veresuhkru tasemele. Rasvumist, diabeeti ja südamehaigusi võib seostada suure suhkrusisaldusega veres.

Ühes uuringus vaadeldi 60 diabeetikut ja rasvunud isikut ning võrreldi diabeediravimit Metformiini küüslauguga, et näha, kas sellest võiks kasu olla. Teadlased leidsid, et küüslaugulisandid aitasid vähendada veresuhkrut, kolesterooli ja üldisi lipiide. See muudab küüslaugu kasulikuks selliste haiguste võimalikuks raviks ja ka muude tervisega seotud tüsistuste ennetamiseks.

5. Viimase mitme aasta pikaajalised uuringud on näidanud, et küüslauk võib pakkuda tugevat kaitset vähi tekkimise eest. Terviseasutused, näiteks Maailma Terviseorganisatsioon ja Riiklik Vähiinstituut, on esitanud toitumisjuhised, mis soovitavad küüslauku rutiinselt süüa, et vähendada vähktõve tekkeriski.

6. Küüslauku on pikka aega kasutatud immuunsüsteemi toetamiseks. Uuringud on kindlaks teinud, et küüslauk suudab võidelda nakkust põhjustavate ainete vastu. See on viirusevastane, antibakteriaalne, seenevastane ja antiparasiitiline.