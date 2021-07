Milliste temperatuuridega on kõige parem treenida?

Harvardi tunnustatud evolutsioonibioloog ja raamatu «Inimkeha lugu» (The Story of the Human Body: Evolution, Health and Disease) autor Daniel Lieberman osutab üldises füsioloogias avaldatud uuringutes, et soojustaluvus tuleneb tõenäoliselt asjaolust, et esivanemad pidid Aafrika savannis jahti pidama ja toitu otsima keskpäeval, sest siis olid nad kaitstud kuumust vähem taluvate kiskjate eest.

Kuid olenemata selles, et kliima on suuresti vahetanud, on need iidsed kuumakindluse geenid endiselt alles. Viimasel ajal on aga maailma erinevaid paiku tabanud tugevad kuumalained, kas sportimine on hea mõte?

Temperatuurivahemik 10-15 °C

Enamik ei pea seda kuumaks ajaks, kuid mida pikem jooks, seda rohkem palavus keha mõjutab. Füsioloogiliselt tekitab kuumuses jooksmine reaktsioone, mis algavad sellest, et lihased pole nii tõhusad.

80 protsenti lihaste tekitatavast energiast läheb soojuseks. Külma ilmaga hoiab see kehatemperatuuri stabiilsena, kuid treeningu ajal peab keha kuumusest lahti saama. Üks võimalus on higistamine. 10-15 °C juures sportimist võib pidada headeks tingimusteks, sest välise madala temperatuuri tõttu suudab keha ennast hõlpsasti jahutada.

Temperatuurivahemik 15-20 °C

Jooksja Jack Danielsi Run SMART projekti kalkulaator arvutab, et temperatuuril 20,5 °C on 45-minutilise jooksu (10 kilomeetrisel distantsil) jooksja 41 sekundit aeglasem.

Keha kohaneb kuumusega kiiresti, nädala jooksul hakkab vereplasma maht suurenema ja see võib tekitada märgatavat kaalumuutust. Kuid see annab kehale rohkem vedelikku, mida välja higistada, ilma et see põhjustaks dehüdratsiooni.

Sellises vahemikus hakkab keha kiiremini higistama, samuti higistatakse rohkem ja higi muutub vähem soolaseks, kuna keha säästab naatriumit. Aeglustuda võib südametöö, et iga südamelöögiga suruda lihastesse rohkem verd, nii treenimiseks kui ka keha jahutamiseks.

Temperatuurivahemik 20-26 °C

Sellise temperatuuri juures muutuvad tavalised jooksutulemused aeglasemaks. Arvatakse, et naistel on kuumusega lihtsam toime tulla, sest kehapinna ja massi suhe võimaldab neil meestest kiiremini kehasoojusest vabaneda.

Temperatuurivahemik 26-31 °C

Tuleb hetk, mil täiendav higistamine ei tee head, sest higistamisel kaotatud vesi võib tekitada kiiresti dehüdratsiooni. Samuti ei aurustu higi selliste temperatuuride juures, mis tähendab, et sammu peab aeglustama. Kui õhutemperatuur ületab 26 °C ja õhuniiskus ületab 70 protsenti, langeb jõudlus märkimisväärselt.

Temperatuurivahemik 32+ °C