Miks on treenimine vaimsele tervisele hea?

Füüsiline aktiivsus võib toimida nii haigusi ennetava meetmena kui ka ravivõimalusena. Samuti võib see takistada mõne psüühilise haiguse kujunemist või vähendada juba diagnoositud isikutel sümptomeid. Seda on leitud kõigis vanuserühmades.

Uuringud rõhutavad, et isegi vähene füüsiline aktiivsus vaba aja veetmisel aitab ennetada psüühikahäireid. Füüsiline vorm on tugevalt seotud vaimse tervisega. Lastega tehtud uuringud näitasid, et treenimine aitas lastel saada hakkama ärevusega ja olla vastupidavam.