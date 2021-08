AVASTUS ⟩ Levinud ravim vähendab koroonaviirusnakkust 70 protsendi võrra

Uurimisrühm tuvastas, et fenofibraat ja selle aktiivne vorm fenofibriinhape võivad oluliselt vähendada SARS-COV-2 nakkust inimese rakkudes. Oluline on see, et infektsiooni vähenemine saavutati ravimi kontsentratsioonide abil, mis on ohutud ja saavutatavad fenofibraadi standardse kliinilise annuse kasutamisel.