Kui pikaajalise kaitse annab Moderna koroonavaktsiin?

Varasemad uuringud on näidanud, et Pfizeri ja Johnson & Johnsoni vaktsiinid on Covid-19 vastu tõhusad vähemalt kuus kuud, kirjutab Medical Xpress. Nüüd tegid tadlased uuringuid Moderna vaktsiiniga, et välja selgitada, kui pikaajalise kaitse annab see koroonavaktsiin.