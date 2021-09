Kolm näpunäidet, kuidas alustada sügisel jooksutrennidega

Sügisel temperatuur langeb, õhk on karge ja kosutav, mis teeb ka jooksmise mugavamaks. Kuid samuti võib sügis olla keeruline aeg, et mõelda välja, mida selga panna, võttes arvesse ilma- ja temperatuurimuutusi.

Soovitatakse järgida lihtsat reegilt: lisa praegusele temperatuurile 10 kraadi ja riietu vastavalt sellele. Ehk kui väljas on 15 kraadi, siis riietuge selle järgi, mis te paneksite selga 25 kraadiga. See riietus, mis alguses võib tunduda mugav, võib kiiresti muutuda palavaks ja ebamugavaks, sest jooksmisel kehatemperatuur tõuseb.

Tuleb teada, et riietus peaks olema kihiline ja mugav. Kihiline riietus aitab ära hoida külmetust. Materjali poolest tasub vältida puuvilla, mis imab niiskust ja teeb trenni ebamugavaks. Parem on valida materjal, mis on kerge ja aitab vältida hõõrdumist. Sama reegel kehtib ka sokkide kohta.