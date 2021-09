AVASTUS ⟩ Levinud südamerohi võib aidata raske Covid-19 vastu

Metoprolool on tavaline beetablokaator, mis on mõeldud kõrge vererõhu raviks ja võib pakkuda odavat ravi raske Covid-19 korral, vahendab Medical News Today.

Liigne immuunvastus

SARS-CoV-2 nakkus aktiveerib immuunvastuse, mille eesmärk on blokeerida haiguse progresseerumine.

Mõne raske Covid-19 juhtumi korral võib aga esineda vastusena kiiresti paljunevale viirusele immuunsüsteemi kontrollimatu ja liigne aktiveerumine, põhjustades ägeda respiratoorse distressi sündroomi ja muid tüsistusi, näiteks elundipuudulikkust.

SARS-CoV-2 nakkuse tekitatud esialgne kudede kahjustus põhjustab signaalmolekulide tsütokiinide tootmist. Kahjustatud kudedest vabanevad tsütokiinid ja muud molekulid värbavad kopsudesse immuunrakke, nagu neutrofiilid ja makrofaagid, mille tulemuseks on nende rakkude aktiveerumine.

Tsütokiinide liigne tootmine, mida teadlased nimetavad tsütokiini tormiks, ning neutrofiilide ja makrofaagide üleaktiveerimine on raske Covidiga seotud ägeda respiratoorse distressi sündroomi tunnused.

Pärast kopsudesse värbamist toodavad aktiveeritud neutrofiilid ja makrofaagid ise tsütokiine ja aitavad kaasa tsütokiini tormile.

Lisaks tsütokiinidele vabastavad aktiveeritud neutrofiilid graanuleid ja toodavad rakuväliseid püüniseid (NET), mis aitavad tappa viirusi ja baktereid. NET-id on võrgutaolised struktuurid, mis koosnevad DNA-st ja valkudest, mis immobiliseerivad baktereid ja viirusi.

Kuigi aktiveeritud neutrofiilid mängivad olulist rolli keha kaitsmisel viiruse eest, võib neutrofiilide hüperaktiivsus kahjustada kopsukude ja veresooni. Kooskõlas sellega korreleerub neutrofiilide arv kopsudes Covid-19 raskusastmega ja selle abil võib prognoosida komplikatsioonide, näiteks ägeda respiratoorse distressi sündroomi riski.

Need andmed viitavad sellele, et neutrofiilid võivad olla paljulubav sihtmärk kopsupõletiku leevendamiseks rasket Covid-19 põdevatel inimestel.

Beetablokaatorid immuunvastuse piiramiseks

Beetablokaatorid on ravimite klass, mis blokeerivad kahe «võitle või põgene» reaktsiooni vahendava hormooni – epinefriini ja norepinefriini – toimet. Arstid kasutavad tavaliselt südame-veresoonkonna haiguste raviks beetablokaatoreid.

Dr Sverre Kjeldsen, Norra Oslo ülikooli professor, kes ei osalenud uuringus, ütles Medical News Todayle: «Väga haiged Covid-19 patsiendid on tohutu stressi all – neil on kõige tugevam sümpaatilise närvisüsteemi aktiveerumine, mida võite ette kujutada. Suures koguses noradrenaliini (norepinefriin) ja adrenaliini (epinefriin) vabanemine kahjustab peaaegu kõiki organeid, sealhulgas kopse, ja ravi metoprolooliga, beeta-1 selektiivse adrenoretseptori blokaatoriga, pärsib vähemalt osaliselt nende plasma katehhoolamiinide kahjulikku toimet.»

Eelmisel aastal avaldatud juhtkirjas märgib dr Kjeldsen ka, et beetablokaatorid võivad olla kandidaadid raske Covid-19 patsientide raviks, kuna ravimid on võimelised vähendama põletikku ja võitlema vedeliku kogunemisega kopsudesse.

Teadlased on nüüd näidanud, et beetablokaator metoprolool võib vähendada kopsupõletikku ja parandada vere hapnikusisaldust. Tulemused pärinevad väikesest pilootuuringust, milles osalesid ägeda respiratoorse distressi sündroomiga Covid-19 patsiendid.

Täpsemalt leidis meeskond, et metoprolool vähendas neutrofiilide arvu kopsudes ja põhjustas madalamat neutrofiilide aktivatsiooni.

«Viimastel aastatel on meie uurimisrühm Hispaania riiklikus kardiovaskulaarsete uuringute keskuses kogunud laialdasi teadmisi beetablokaator metoprolooli ainulaadse rolli kohta neutrofiilide põhjustatud põletikulise reaktsiooni vastu,» ütles uuringu peamine autor doktor Agustín Clemente-Moragón.

«Need eksperimentaalsed andmed ajendasid meid MADRID-COVID pilootuuringus uurima, kas kolmepäevane intravenoosne metoprolooli manustamine (15 milligrammi päevas) võib anda paljutõotavaid tulemusi Covid-19-ga seotud ägeda respiratoorse distressi sündroomiga patsientidel.»

Uuringu kaasautor dr Valentin Fuster ütles: «Meil on väga vähe teraapiaid, mis on osutunud haiguse praeguses hilises staadiumis tõhusaks. […] Selle uuringu tähtsus seisneb selles, et kui see on õige, oleks ravi väga taskukohane.»

Netrofiilide hulk vähenes

Teadlased leidsid, et metoprolooli manustamine võrreldes tavapärase raviga vähendas spetsiifiliste immuunrakkude arvu Covid-19 patsientide kopsudest kogutud vedelikuproovides.

Täpsemalt vähenes metoprolooli saanud patsientide kopsudest kogutud vedelikuproovides neutrofiilide arv.

Lisaks vähendas ravi metoprolooliga põletikku soodustavate tsütokiinide, näiteks MCP-1 taset kopsudes ja IL-8 taset veres.

Samuti täheldasid teadlased pärast metoproloolravi neutrofiilide poolt NETide tootmisega seotud markerite langust, mis näitab neutrofiilide aktivatsiooni vähenemist.

Need tulemused viitavad sellele, et metoprolool võib vähendada kopsupõletikku ning piirata neutrofiilide värbamist ja aktiveerimist ägeda respiratoorse distressi sündroomiga Covid-19 patsientidel.