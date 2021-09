Norskamise vastu aitab huvitav treening

Londoni St John´i ja St Elizabethi haigla arst Mike Dilkes rääkis portaalile The Sun, et norskamine on harjumus, mida me ei pruugi küll ise valida, küll aga on meil võim seda ise lõpetada.

Keskmiselt norskab üle 30-aastastest meestest 40 protsenti ja naistest 30 protsenti. Ravimata jättes võib norskamine viia uneapnoeni ehk eluohtliku haiguseni, mis tekitab magamise ajal hingamispause.

Dilkes on tulnud välja keele ja kurgu treeninguga, mis peaks vormi ajama kaelas olevad lihased, mille nõrgenemise tõttu inimene norskab. Lihastreening ei ravi tema sõnul küll norskamise juhtumeid, mis tulevad suurenenud ninasõõrmetest, kuid vähendavad ka sellisel juhul norskamise tugevust.

Treening on jagatud kolmeks harjutuseks, mis on kõik suunatud erinevale suu ja kaela osale: keelele, pehmele suulaele ja alakurgule. Dilkese sõnul tuleb norskamine tihti lihasnõrkusest, sest magades lõdvestuvad ja vajuvad kõik lihased kokku. Seda on arsti sõnul võimalik treeninguga vähendada.

1. Rulli keel tagurpidi suulae suunas ning seejärel too see tagasi ette ja puuduta ülemisi hambaid.

2. Ava suu nii laialt kui võimalik ja ütle 20 sekundit «ahh».

3. Suru keel nii välja kui võimalik ja hinga sügavalt sisse tehes kõrget häält nagu ahmiksid õhku. Tüüpiline norskamise ravi on enamasti ebamugava maski kandmine, operatsioon või kaalu kaotamine. Dilkese sõnul ravivad kõik kolm sümptomeid, mitte põhjust ning neid on sageli keeruline läbi teha. Arsti sõnul on norskamise peamine põhjus pehmes suulaes, mis asub keele taga. Kui piirkond ummistub, tekitab see turbulentse õhuvoolu, mis paneb suulae laperdama.

Siiski nendib Dilkes, et paljude puhul on norskamine elustiili tagajärg ja mõni minut harjutuste tegemist ei pruugi seda likvideerida. Oluline osa on kaalu kaotamisel, alkoholi tarbimise vähendamisel ja heal füüsilisel vormil.