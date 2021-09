Avastati oluline raske Covid-19 tekkimise põhjus

Uuringu autorid ütlevad, et pandeemia alguses tuvastati ebanormaalne, kogu keha hõlmav põletik ja vere hüübimine kui tõsise Covid-19 kesksed tunnused, mis mõlemad on omavahel seotud, vahendab Medical Xpress.

New Yorgi ülikooli Grossmani meditsiinikooli teadlaste uurimuses selgus, et hüübimisele kaasa aitavate trombotsüütide poolt tekkivad signaalid soodustavad põletikku, ebanormaalset hüübimist ja kahjustavad veresooni, kui vereliistakud puutuvad kokku koroonaviirusega.

Toetamaks teooriat, et trombotsüüdid on Covid-19 veresoonte kahjustuse keskmes, esitas uurimisrühm ka tõendeid selle kohta, et heakskiidetud ravimid, mis teadaolevalt blokeerivad trombotsüütide aktiveerimist nende pinnavalgu P2Y12 kaudu, vähendasid Covid-19-ga seotud põletikku veresoontes. Uuringus leiti, et koroonaviirusega kokku puutunud trombotsüüdid muudavad veresooni vooderdavaid rakke (endoteelirakke) suuresti valgu p-selektiini kaudu, mis muudab trombotsüüdid kleepuvamaks ja moodustuvad suurema tõenäosusega hüübed.