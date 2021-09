UURING ⟩ Koroonaviirust sisaldavad piisad püsivad õhus arvatust kauem

Varasemad mudelid eeldasid, et ainult suured tilgad kujutavad endast asjakohast nakkusohtu, kuna väikesed tilgad aurustuvad kiiresti, vahendab Medical Xpress. TU Wienis (Viin) on aga koostöös Padova ülikooliga nüüd näidatud, et see ei vasta tõele: kõrge õhuniiskuse tõttu võivad isegi väikesed piisad jääda õhku palju kauemaks kui varem oletatud. Uuring avaldati USA teaduste akadeemia ajakirjas PNAS.

Simulatsioonid ja plastikust pead

Prof Alfredo Soldati ja tema meeskond vedela mehaanika ja soojusülekande instituudis uurivad vooge, mis koosnevad erinevatest komponentidest, niinimetatud mitmefaasilised voolud. See hõlmab õhku, mida nakatunud inimene aevastades välja hingab: nakkusohtlikud viirused sisalduvad erineva suurusega piiskades, mille vahel on gaas.

See segu toob kaasa suhteliselt keeruka voo: nii tilgad kui ka gaas liiguvad, mõlemad komponendid mõjutavad üksteist ning piisad võivad ise aurustuda ja muutuda gaasiks. Nende mõjude põhjalikumaks uurimiseks töötati välja arvutisimulatsioonid, mille abil saab piiskade ja hingeõhu hajumist arvutada erinevate keskkonnaparameetrite, näiteks erinevate temperatuuride ja niiskuse juures.

Lisaks viidi läbi katsed elektromagnetiliselt juhitava ventiiliga – otsik paigaldati plastpea sisse, et piserdada piiskade ja gaasi segu täpselt kindlaks määratud viisil. Protsessi jäädvustati kiirkaameratega, seega oli võimalik täpselt mõõta, millised tilgad jäid õhku ja kui kauaks.

Õhuniiskus jätab piisad kauemaks hõljuma

«Leidsime, et väikesed piisad püsivad õhus suurusjärgu võrra kauem kui varem arvati,» ütleb Alfredo Soldati. «Sellel on lihtne põhjus: piiskade aurustumiskiirust ei määra keskkonna keskmine suhteline õhuniiskus, vaid niiskus otse piisa asukohas.» Väljahingatav õhk on palju niiskem kui välisõhk ja väljahingatav niiskus pidurdab väikeste piiskad aurustumise kiirust. Kui esimesed piisad aurustuvad, põhjustab see kohapeal kõrgemat niiskustaset, aeglustades veelgi teiste tilkade edasist aurustumist.