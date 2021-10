Uutes andmetes ilmnes, kuidas muutub kuude möödudes Pfizeri vaktsiini tõhusus

Analüüs näitas, et isegi koroonaviiruse väga nakkava Delta variandi puhul püsis vaktsiini tõhusus haiglaravi ja surma ärahoidmisel kõrge – vähemalt 90 protsenti kuue kuu vältel.

Andmed näitavad, et nakatumise tõenäosuse kasv on tingitud tõhususe vähenemisest, mitte nakkavamatest variantidest, ütlesid teadlased.

«Meie tüvespetsiifiline analüüs näitab selgelt, et (Pfizer/BioNTech) vaktsiin on efektiivne kõigi praeguste murevariantide, sealhulgas Delta vastu,» ütles Pfizeri vaktsiiniekspert Luis Jodar.

Vaktsiini efektiivsus Delta variandi vastu oli pärast esimest kuud 93 protsenti, nelja kuu pärast kahanes see 53 protsendini. Teiste koroonaviiruse tüvede vastu langes efektiivsus 97 protsendilt 67 protsendini.

«Meie jaoks viitab see sellele, et Delta ei ole «põgenev tüvi», mis väldib täielikult vaktsiini kaitset,» ütles uuringu juht Sara Tartof.

«Kui see nii oleks, poleks me tõenäoliselt pärast vaktsineerimist kõrget kaitset näinud, sest vaktsineerimine sel juhul ei töötaks. See algaks madala kaitsega ja jääks madalaks.»