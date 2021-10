AVASTUS ⟩ Covid-19 vaktsiin võib kaitset pakkuda ka teiste haiguste vastu

Sel kuul ajakirjas Journal of Clinical Investigation avaldatud artiklis vaadeldi, kuidas inimesed ja hiired põevad kolme erinevat koroonaviirust: SARS-CoV-1 (mis põhjustas SARS-puhangu peaaegu kaks aastakümmet tagasi), SARS-CoV-2 (mis põhjustab Covid-19) ja OC43 (mis põhjustab sageli nohu).

Inimestel, kes olid vaktsineeritud Covid-19 vaktsiiniga või eelnevalt põdenud Covidit, suurenes nii SARS-CoV1 kui ka OC43 vastaste antikehade arv, mis tähendab, et inimestel, kellel on teatav immuunsus Covid-19 põhjustava koroonaviiruse vastu, on kaitse teiste sarnaste viiruste eest.