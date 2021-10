Hollandi uuring: vandenõuteoreetikud on suuremas Covid-19 nakkusohus

Vastustest ilmnes, et usk Covid-19 viirusega seotud vandenõudesse ennustas üldjuhul väiksemat tõenäosust end viiruse suhtes testima minna. Uurijaid see ei üllatanud, sest nad eeldasid, et vandenõuteooriate uskujad ei karda oma vaadetest tulenevalt viirust üldiselt sama palju kui teised.