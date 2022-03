Vajalikud ained, mille defitsiit võib tekkida liiga kiire kaalukaotusega

Suur osa haigustest on tingitud ebapiisavast toitumisest, nendib Minenko ajalehes Tervisemeeter. Oluline on saada ka kaalu langetades kätte eluprotsessideks vajalikud toitained.

Tervislikuks kaalu langetamiseks võiks Minenko sõnul teha endale plaani, kus on eesmärk, selle saavutamise viisid, miks seda vaja on ja tulemus. «Soovitaksin pidada ka üldist päevikut, kuhu jäädvustada kõik, millega päeva jooksul kokku puutusid, oma toidud, tunded, mõned kohtumised huvitavate inimestega, kehaline aktiivsus, uni,» ütleb spetsialist.

«Telliskivi haaval ehitate oma tervisehoonet. Sööge alati koos perega, kui teil on lapsed. Olla ja õppida koos perega õigesti toituma on oma hinda väärt. Ainult nii saame kasvatada üles tervete toitumisharjumistega põlvkonna, eemal fast foodist. Tervisliku eluviisi taga on terve ja tugev perekond.»