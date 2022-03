Treening võib ravida koroonast põhjustatud diabeeti ja depressiooni

"Me teame, et pikk Covid põhjustab depressiooni. Ja me teame, et pikk Covid võib tõsta vere glükoosisisalduse nii kõrgeks, et inimestel tekib diabeetiline ketoatsidoos, potentsiaalselt eluohtlik seisund, mis on levinud I tüüpi diabeediga inimestel," ütles Penningtoni biomeditsiiniuuringute keskuse teadur Candida Rebello. "Treening võib aidata.” Treening “taltsutab” põletikku, mis põhjustab veresuhkru tõusu, diabeedi ja kliinilise depressiooni teket ning progresseerumist.