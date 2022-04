Kuidas tulla toime alaseljavaluga?

Alaseljavalu tekitajaks võivad olla erinevad keha koed alates lihastest, lülivaheketastest, lõpetades lülide vaheliste liigeste või sidemetega selja piirkonnas. Valu võib tekkida nii nende kudede talitluses (näiteks lihas on tugevalt pinges) kui ehituses (näiteks lülivaheketas on välja sopistunud). Ehk teisisõnu, ühe mittespetsiifilise alaseljavalu mõiste alla koonduvad mitme erineva põhjusega vaevused, mille hindamine ja ravikäsitlus on sarnased. Alaseljavalu all me mõistame valu alaseljas ja see võib kiirguda ka jalgadesse. Valu võib olla lühiajaline või muutuda krooniliseks. Ravijuhisele vastavalt liigitatakse valu ägedaks, kui see kestab kuni kuus nädalat, edasi alaägedaks ning krooniliseks nimetame valu, kui see on kestnud üle kolme kuu.

Valu võib olla alguses hirmutavalt tugev, siit ka inimeste hirm ohtlike haiguste ees. Enamasti me ei saa tekkiva valu tugevusest lähtuvalt selget infot selle põhjuste ja ulatuse kohta. Nimelt on ilmnenud paljude radioloogiliste uuringute põhjal, et alaseljavalu tugevus ei olnud vastavuses uuringutes leitud muutuste ulatusega. Seepärast annab ka ravijuhis arstidele tekkinud alaseljavalu korral soovituse esmalt mitte teha röntgenit ja teisi radioloogilisi uuringuid, kui ei jää kahtlust luumurrule või kiirelt operatsiooni vajavatele haigustele.

Alaseljavaluga inimeste puhul on leitud ka seda, et neile põhjuseid detailselt lahti seletades ja meditsiinitermineid kasutades võivad inimesed nimetustest kohkuda ning arvata, et need muutused seljas on väga ohtlikud. Seega soovitab ravijuhis arstidele, et nad põhjuseid lahti seletades ei keskendutaks muutustele, vaid pigem seletaksid lihtsas keeles üldisemalt asja olemust ning annaksid inimesele lahendusi vaevustest vabanemiseks.

Kõige olulisem on alguses inimest hoolikalt uurida ja kui arst kahtlustab tõsist haigust, siis ka uuringud ja ravi muutuvad. Muidu on röntgenülesvõte pigem nagu portreefoto, mis edasise ravi mõttes lisainfot ei anna ega ravitaktikat muuda.

Tugeva valu korral nõuavad inimesed uuringuid vähihirmu tõttu või kartuses, et midagi on seljas katki läinud, sest valu on tihti alguses liikumisvõimet piirav. Siin saame kindlasti inimesi rahustada, vähk ja teised ohtlikud haigused on seljahaiguste seas väga harvad, peamiseks põhjuseks on ikka see tavaline mittespetsiifiline alaseljavalu.

Mis on seljavalu puhul nii-öelda punased lipud?